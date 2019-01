Protezione Civile: funerali di Stato per Zamberletti a Varese

Il Governo ha deciso di disporre funerali di Stato per l’Onorevole Giuseppe Zamberletti. Le esequie si terranno, quindi, martedì 29 gennaio alle ore 10.30 presso la Basilica di San Vittore a Varese, e non lunedì alle 15 come precedentemente comunicato.

La camera ardente, allestita nella sala Consiliare di Palazzo Estense a Varese, sarà aperta oggi dalle ore 15 alle 19 e nella giornata di domani, lunedì 28 gennaio, dalle ore 9 alle 19.