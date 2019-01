Ragazzo ricoverato per meningite: profilassi a Montecitorio

A Roma, un ragazzo ricoverato per meningite la mattina del 25 gennaio aveva partecipato al convegno sulla Shoah alla Camera dei Deputati: i rischi di contagio per i partecipanti all’evento sono bassi, ma, a scopo cautelativo, le autorità sanitarie di Montecitorio hanno suggerito ai presenti una profilassi a base di antibiotici. E’ stata inviata una lettera a tutti i parlamentari in cui si chiede di contattare gli uffici della Camera qualora collaboratori o altre persone da loro invitati siano stati “presenti” al convegno “Trasmettere ed insegnare la Shoah è impossibile?“. Tra gli altri, avevano partecipato il presidente della Camera Roberto Fico, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

Il 16enne è ricoverato al Policlinico Gemelli, “ma non in condizioni critiche“: lo ha riferito all’Adnkronos Salute è la Asl Roma 1, che ha fatto scattare la profilassi “a scuola” – l’Istituto Superiore Tommaso Salvini – “e nella palestra frequentata dal ragazzo“. 19 10:23 NNNN