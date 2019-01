Reggio Calabria: a Gambarie d’Aspromonte la festa della neve continua

Dopo la giornata inaugurale del 16 gennaio e le numerosissime presenze di domenica 20 gennaio (circa 15.000), nel confermare per tutte le prossime giornate festive i servizi ormai consolidati ed apprezzatissimi dal pubblico – il funzionamento del parcheggio al centro di Gambarie, il servizio bus navetta da Cucullaro, il Bus della Neve da Reggio centro a cura dell’ATAM di Reggio Calabria -l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte (RC) annuncia novità a partire da domenica 27 gennaio.

Domenica 27 gennaio 2019 si effettuerà il servizio Snow Bus dello Stretto che consisterà in un pullman granturismo che attenderà alle ore 8, in corrispondenza dell’arrivo del traghetto a Piazza Stazione a Villa San Giovanni, i turisti provenienti dalla vicina Sicilia e dalla stessa Villa San Giovanni e zone limitrofe. Il bus arriverà alle ore 9 circa a Gambarie in corrispondenza dell’apertura delle seggiovie e ripartirà per il ritorno alle ore 16:30 (dopo la chiusura degli impianti) con arrivo previsto a Villa San Giovanni alle ore 17:30 circa in tempo per tornare a Messina con il traghetto delle ore 17:40.

In tal modo, agevolandone la mobilità, si contribuirà a realizzare una vera e propria integrazione dell’Area Metropolitana dello Stretto, consentendo agli amanti della neve siciliani di poter raggiungere agevolmente la più grande montagna verde del Mediterraneo, divertirsi e fare rientro in giornata con una spesa molto contenuta.

Il servizio sarà svolto dall’ATAM di Reggio Calabria (grazie all’interessamento del Presidente Perrelli e dell’assessore Marino) in collaborazione con la Consulta Giovanile di Santo Stefano in Aspromonte.