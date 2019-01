Ancora senza esito le ricerche dell’uomo scomparso sul Nevegal

Sono purtroppo ancora senza esito le ricerche di Riccardo Tacconi, 58 anni, di Milano, uscito ieri mattina per una corsa dalla sua abitazione all’Alpe in fiore sul Nevegal, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia da alcuni giorni, e non piu’ rientrato. Scattato l’allarme nel pomeriggio, fino a notte fonda sono proseguiti i sopralluoghi, ripresi questa mattina.

Un’ottantina di persone oggi si sono distribuite in varie zone, setacciando i territori su cui si snodano itinerari abitualmente frequentati dai runner. I soccorritori si sono concentrati dalle Ronce verso la Valle del Cicogna e Cirvoi, dove una segnalazione aveva indicato la sua presenza ieri mattina.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato due rotazioni con personale del Soccorso alpino, seguito dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Due i sorvoli nel pomeriggio con i droni, ma senza esito. Erano presenti anche il Soccorso alpino di Belluno, Alpago, Longarone, Feltre, Prealpi Trevigiane, Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Centro Cadore, Livinallongo, il Sagf di Cortina e Auronzo, i Vigili del fuoco. Presenti numerose unita’ cinofile, comprese 4 molecolari dei Carabinieri e i cani dell’Associazione nazionale dei Carabinieri.