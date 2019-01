Rifiuti: “unica regia” per gli incendi al nord

Nell’ultimo anno “numerosi sono stati gli incendi dolosi in danno di impianti formalmente autorizzati e di capannoni industriali dismessi, ma ‘stipati’ in modo clandestino di migliaia di tonnellate di rifiuti, in parte provenienti dalla Campania” e la “portata del fenomeno, che interessa tutte le regioni settentrionali, lascia ipotizzare la presenza di un’unica regia“: è quanto si legge nella relazione del procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2019.