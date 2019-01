Due anni fa la tragedia di Rigopiano, Di Maio: “Dobbiamo fare giustizia”

“Dobbiamo fare giustizia perché lo dobbiamo fare. E’ assurdo quello che è successo e quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo. Da che parte sta lo Stato. E’ importante per me comunicarlo anche con la presenza dello Stato qui“: lo ha dichiarato oggi il vicepremier Luigi Di Maio, in occasione della commemorazione delle vittime della tragedia di Rigopiano. “Stiamo facendo alcuni interventi normativi in Parlamento su questa tragedia. Quello che non e’ stato fatto sara’ fatto sia per la questione delle morti sul lavoro sia per quanto riguarda gli indennizzi e i risarcimenti. Ci siamo messi all’opera“.