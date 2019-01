Roma: donna incastrata tra banchina e metro, tratta in salvo

Una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco a Roma dopo essere rimasta incastrata con una gamba tra la banchina e il convoglio della metropolitana.

Squadre del Comando di Roma sono intervenute questa mattina alla Stazione Tiburtina Metro B direzione Laurentina: sul posto una squadra, il carro sollevamento e il capo turno provinciale.

La donna è stata trasportata presso l’ospedale Policlinico e non è in pericolo di vita.