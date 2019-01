Roma, Martani (Ape): Raggi dà via libera all’abbandono dei gatti sul territorio comunale

“Apprendiamo con somma preoccupazione che la bozza del regolamento capitolino sulla Tutela degli animali, già approvato in Giunta e in attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale, prevede all’interno del testo il via libera all’abbandono dei gatti sul territorio comunale di Roma”. Lo rende noto Daniela Martani, responsabile diritti animali di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).

“È una norma scellerata – spiega – che favorirebbe il randagismo e metterebbe in pericolo l’incolumità degli stessi animali che attraversando la strada potrebbero provocare incidenti. Lanciamo il nostro accorato appello affinché l’area animalista del Movimento Cinque Stelle fermi questa oscenità. Oggi abbiamo toccato il fondo sui diritti degli animali.

La Giunta rispetti la normativa vigente e reintroduca il divieto ai gatti di proprietà di circolare in strada. Ogni proprietario, ai sensi di legge, ha l’obbligo di custodia dell’animale, che verrebbe meno qualora fosse approvata definitivamente questa modifica. L’Urbe sta vivendo una grave emergenza rifiuti, e questa disposizione contribuirebbe ad incrementare il degrado per le deiezioni degli animali vaganti“.

Conclude Martani: “ricordiamo alla sindaca Raggi che i gatti di casa, liberi di andare in giro, costituiscono un’importante minaccia per numerose specie selvatiche. Sono necessarie politiche di intervento scientificamente valide per ridurre tale impatto e non queste scelte scriteriate. Ci aspettavamo dalla maggioranza una svolta animalista, ma in tre anni non è stato ancora rispettato nessun punto del programma animalista sottoscritto nel 2016 davanti alle principali associazioni animaliste”.