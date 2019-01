Roma, potenziato il piano freddo: accoglienza per 1533 persone

Roma Capitale ha attivato nuove strutture per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora: sono quindi disponibili 80 posti tra le strutture aperte presso la Stazione Termini, presso la Stazione Tiburtina e presso la Casa di Riposo di Roma Tre. Resteranno inoltre aperte le Stazioni della Metropolitana di Piramide e Flaminio.

Questi posti si aggiungono al Piano Freddo messo a punto dall’Amministrazione capitolina e operativo già dai primi giorni di dicembre che assicura 235 posti per l’accoglienza notturna. Ulteriori 18 posti sono stati poi attivati per fronteggiare l’abbassamento delle temperature di questi giorni. Altre strutture di accoglienza per i senza dimora si stanno organizzando sui territori, grazie all’impegno congiunto del Dipartimento Politiche Sociali e dei Municipi, per un totale di 125 posti.

Il sistema ordinario di accoglienza capitolina, grazie al lavoro della Sala Operativa Sociale, ogni giorno, durante tutto l’anno, accoglie 1.075 persone e ogni mese fornisce 1.442 pasti presso le strutture e 600 pasti a domicilio.

Allo stato attuale sono quindi 1.533 i posti messi complessivamente a disposizione da Roma Capitale, in varie forme e modalità, per garantire l’accoglienza alle persone senza dimora durante la stagione invernale e in particolare in questi giorni in cui le temperature stanno registrando un forte abbassamento.