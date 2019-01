Apprensione per la salute di Niki Lauda: ricoverato per influenza

Apprensione per le condizioni di salute di Niki Lauda: l’ex pilota di Formula 1 è stato nuovamente ricoverato in ospedale, in terapia intensiva, secondo quanto riferito dal quotidiano austriaco ‘Krone’, citato da ‘Bild’.

Colpito da una grave forma di influenza Lauda, 70 anni a febbraio, è stato trasportato all’AKH di Vienna, lo stesso istituto dove il tre volte campione del mondo di Formula 1 è stato sottoposto a trapianto di polmone lo scorso agosto.