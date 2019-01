Salute, pediatra: “Mezzo milione di bimbi con tosse, raffreddore, mal di gola e mal d’orecchie”

In questi giorni “circa mezzo milione di bimbi sotto i 6 anni si trova a fare i conti con tosse, raffreddore, mal di gola e mal d’orecchie. E in 70 mila hanno anche la febbre“: lo spiega all’Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. “Non si tratta di influenza in questi casi, ma di virus parainfluenzali ‘scatenati’ dalla concomitanza di due fattori: il rientro a scuola dopo le feste e il grande freddo, che ha incoraggiato a stare in ambienti chiusi“. “In questo modo si favorisce la trasmissione di patogeni come l’adenovirus, il coronavirus o il virus respiratorio sinciziale“.

“Da gennaio a marzo – prosegue l’esperto – si ammaleranno 2,9 milioni di bimbi sotto i sei anni. Il primo trimestre dell’anno è il più difficile per i piccoli: nei primi sei anni di vita – ricorda il pediatra – incontrano circa 40 dei 500 agenti infettivi che minacciano la nostra salute“.