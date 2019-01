Salvata testuggine marina: aveva un amo conficcato in bocca

Una tartaruga ‘Caretta Caretta’ con un grosso amo conficcato in bocca e’ stata ritrovata viva questa mattina sulla spiaggia di Casalbordino (Chieti).

La segnalazione è giunta da un cittadino che ha richiesto l’intervento dei volontari del Gruppo comunale della Protezione civile di Vasto.

Immediatamente è stato contattato il veterinario in servizio di Prevenzione e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Asl 2 Abruzzo, per un primo esame sulle condizioni della testuggine che e’ stata quindi trasferita per le cure del caso al Centro Recupero Cetacei Onlus di Pescara.