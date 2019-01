Una bimba di soli 3 anni è rimasta ferita in modo grave in uno scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta valle Brembana nel Bergamasco.

Scontro tra bob sulle piste da sci: ferita bimba di 3 anni a Foppolo

Una bimba di soli 3 anni è rimasta ferita in modo grave in uno scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta valle Brembana nel Bergamasco. L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio di oggi: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. E’ rimasto ferito anche un uomo di 33 anni

