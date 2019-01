Nonostante l’emergenza neve in provincia di Avellino abbia concesso una tregua, per la notte si prevede un abbassamento delle temperature che dovrebbe portare a gelate notturne: a causa del rischio di ghiaccio sulle strade, i sindaci di Ariano Irpino, Cassano Irpino, Calitri e Bisaccia hanno emesso un’ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 7 gennaio. Le lezioni riprenderanno regolarmente in tutti gli altri Comuni della provincia.