Crollo di un terrapieno: scuole chiuse a Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno e Forio

A seguito del crollo di un terrapieno sulla strada litoranea nei pressi dell’eliporto, avvenuto nella tarda serata di ieri probabilmente a causa della pioggia, le scuole oggi rimarranno chiuse nel comune di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio e Ischia, alla luce delle possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina.

I primi cittadini di Ischia e Lacco Ameno, Enzo Ferrandino e Giacomo Pascale, hanno diffuso un comunicato su Facebook con il quale annunciano di aver “provveduto ad emettere una ordinanza di chiusura in seguito alla frana della litoranea di Casamicciola Terme che nel concreto ha diviso l’isola in due. Al fine di evitare gli enormi disagi alla popolazione scolastica – studenti, docenti e non – per il raggiungimento dei rispettivi plessi appare opportuno tenere le scuole chiuse. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti franati sulla sede stradale, solo dopo tale rimozione sara’ possibile effettuare le verifiche di tenuta del muro di contenimento sottostante. Plausibilmente tali attivita’ non termineranno in tempi utili tali da consentire l’agevole raggiungimento alla popolazione scolastica del rispettivi plessi scolastici di appartenenza presenti sul territorio“.

Il terreno si è riversato sulla sede stradale senza causare danni a cose o persone.