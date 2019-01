Shutdown: il presidente Trump annuncia decisione importante

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter che oggi farà un “annuncio importante riguardante la crisi umanitaria al confine sud, e sullo shutdown“: avverrà alle 15 locali (le 21 in Italia), in diretta dalla Casa Bianca.

Come noto, dal 22 dicembre 2018 il governo è paralizzato dallo shutdown (blocco parziale delle attività federali) provocato dalla richiesta del presidente di 5,7 miliardi di dollari di finanziamenti per la costruzione del muro al confine con il Messico, osteggiata dai democratici.