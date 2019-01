Sicurezza Spaziale: un argomento emergente incluso nelle proposte del Direttore Generale dell’ESA per “Space19+”

L’ambiente spaziale che ci circonda pone molte minacce, sia naturali che create dall’uomo, che possono rappresentare un rischio per la vita e per le proprietà, ed avere un impatto sulle infrastrutture in orbita e sulla Terra. Per affrontare questi problemi, l’ESA sta lavorando a nuovi progetti e missioni – come la missione Hera verso un sistema di asteroidi binario, la missione di meteorologia spaziale L5 verso il Punto 5 di Lagrange, o a concetti del monitoraggio ed effettiva rimozione di detriti spaziali. I principali esperti dell’ESA per la Difesa Planetaria, la Meteorologia Spaziale, ed i Detriti Spaziali, daranno informazioni dettagliate su questi argomenti.