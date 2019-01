“Vi siamo molto riconoscenti per tutto quello che fate”, dice la donna al centralista e poi, con la voce quasi rotta dalla commozione, aggiunge: “ma mi raccomando state attenti, sempre.

La telefonata è arrivata stamani, intorno alle 10.00, alla centrale dei vigili del fuoco di Firenze. Dall’altra parte del filo una signora, “una mamma”, che ha chiamato il 115 non per chiedere soccorso ma solo “per fare gli auguri di buon anno”.

article

1199969

MeteoWeb

Signora chiama vigili del fuoco e fa gli auguri: “Noi siamo riconoscenti”

La telefonata è arrivata stamani, intorno alle 10.00, alla centrale dei vigili del fuoco di Firenze. Dall’altra parte del filo una signora, “una mamma”, che ha chiamato il 115 non per chiedere soccorso ma solo “per fare gli auguri di buon anno”. “Vi siamo molto riconoscenti per tutto quello che fate”, dice la donna al

http://www.meteoweb.eu/2019/01/signora-chiama-vigili-del-fuoco-e-fa-gli-auguri/1199969/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/crollo-ponte-genova-27.jpg

vigili del fuoco

NEWS