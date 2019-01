Smog Emilia-Romagna: misure d’emergenza in 5 province fino al 7 gennaio

Da domani e fino al 7 gennaio 2019 compreso saranno in vigore le misure emergenziali antismog nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini.

Arpae rende noto che l’impulso di aria fredda e secca giunto sulla regione nella seconda parte del 2 gennaio non è stato sufficientemente efficace per rimuovere gli inquinanti, mantenendo una situazione di superamento del limite giornaliero di PM10 in gran parte del territorio regionale.