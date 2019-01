Smog Lombardia: da domani revocate limitazioni di primo livello

Da domani, venerdì 4 gennaio, verranno revocate le limitazioni temporanee di primo livello nei Comuni interessati della provincia di Milano che da martedì scorso sono stati oggetto dei provvedimenti: lo riferisce una nota di Palazzo Lombardia.

La giornata di ieri, con condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, ha fatto scendere le medie delle concentrazioni di PM10 al di sotto del limite in ogni provincia lombarda, evitando in particolare che Lodi, Cremona e Mantova raggiungessero il 6° giorno consecutivo di superamento.

Per quanto riguarda la provincia di Milano, dove sono attive le misure temporanee dal 1° gennaio, la media provinciale di PM10 si è assestata a 26.5 microgrammi per metro cubo.