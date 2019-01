Lo comunica una nota della direzione generale Ambiente e clima della Regione Lombardia, precisando che “il bollettino meteo di Arpa Lombardia riporta condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per oggi e ancora favorevoli per domani”.

“Domani, martedì 29 gennaio, in tutta le province della Lombardia non scatteranno le misure temporanee di primo livello”.

Smog Lombardia: domani nessun blocco, “l’aria migliora”

