Smog Milano: ambulanti in protesta contro l’Area B

“In Regione Lombardia esiste una deroga” per gli ambulanti, “Milano deve tenere conto della tutela dell’ambiente – ha detto il consigliere del Carroccio Massimiliano Bastoni – ma ci sono molte aziende, non solo ambulanti anche traslocatori ad esempio, che hanno necessita’ e che devono essere derogati.

Chiediamo venga fatta un’azione armonica tra Regione e Comune e che Milano non agisca in autonomia”, ha concluso il consogliere della Lega. Su 3780 ambulanti sono un migliaio quelli che rischiano di non accedere all’Area B, di cui circa il “30% -35% sono extracomunitari” ha aggiunto poi il presidente Zarrella di Ana.

“Abbiamo presentato anche un ricorso al Presidente della Repubblica – ha poi concluso Zarrella – in cui chiediamo il suo intervento su questa delibera” sottolineando le conseguenze “sociali ed economiche” che avrebbe sulla categoria.