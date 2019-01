Smog Milano: PM10 oltre i limiti in tutta la provincia

In tutta la provincia di Milano i valori di PM10 sono ancora oltre i limiti: le 5 centraline attive in città segnano valori ben oltre la soglia di 50 microgrammi per metro cubo di aria analizzata (Milano-Marche segna 80, Milano-Senato 75, Pioltello-Limito 73, Milano-Verziere 70 e Milano-Pascal 66).

A Cassano d’Adda e Turbigo entrambe le centraline di monitoraggio registrano 81 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria analizzata, a Magenta 78.

Dati oltre i limiti anche nella provincia di Monza Brianza: Meda è a 71, Monza-Machiavelli a 66 e Monza-Parco a 60.