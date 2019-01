Smog Modena: stop ai diesel Euro 4 fino a lunedì 14 gennaio

Il Bollettino emesso giovedì 10 gennaio 2019 da Arpae conferma il perdurare delle misure emergenziali nella Provincia di Modena a causa del superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10.

Nella Provincia di Modena si sono registrati superamenti continuativi del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 (50 microgrammi per metrocubo) dal 4 gennaio, ad eccezione della giornata di ieri, 9 gennaio, con concentrazioni massime registrate il 7 gennaio pari a 115 microgrammi per metrocubo nella stazione di Remesina a Carpi e a 111 microgrammi per metrocubo nella stazione Giardini a Modena.

Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso oggi da Arpae che indica l’entrata in vigore dell’allerta smog anche per le provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al prossimo giorno di controllo, lunedì 14 gennaio 2019 compreso, e saranno revocate solo se il bollettino emesso da Arpae evidenzierà il termine delle misure emergenziali (bollino verde).

Cosa prevedono le misure emergenziali:

Il divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, ciclomotori e motoveicoli Euro 0, nell’area già interessata dalle restrizioni della circolazione, sarà perciò in vigore fino al prossimo lunedì, sabato e domenica compresi.

Inoltre su tutto il territorio del Comune di Modena: