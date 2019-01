Smog Torino: il blocco dei diesel Euro 5 e benzina Euro 1

A Torino prosegue fino a lunedì 14 gennaio il blocco della circolazione per gli euro diesel 5 ed euro benzina 1: ieri, per il 13° giorno consecutivo, la presenza di micropolveri nell’aria del capoluogo piemontese ha superato il limite d’attenzione di 50 mcg/mc. Le automobili euro5 diesel, immatricolate prima del 1 gennaio 2013, ed euro1 benzina dovranno restare ancora ferme fino a lunedì prossimo. Il livello rosso delle misure emergenziali antismog sarà in vigore dalle 8 alle 19 per le automobili e dalle 8,30-14 e 16-19 per i veicoli per il trasporto merci.