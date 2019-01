Sostenibilità: il 26 gennaio la presentazione del contest creativo #roadtogreen

#roadtogreen 2019, la nuova edizione del contest promosso dall’associazione Road to green 2020 e lanciato durante il Forum La città del futuro, realizzato in collaborazione con l’Accademia del Lusso. Il contest è rivolto a creativi e innovatori, e sarà presentato nel corso di AltaRoma, la Settimana della Moda della Capitale, nell’ambito dell’evento M.I.A. Moda Incontro Aperto, ideato dai fashion producers Maurizio Passeri, Ino Mantilla e Adele Del Duca.

L’appuntamento è per sabato 26 gennaio, alle ore 17, presso Ulisse Gallery, in via Capo le Case 32, e si propone come un incontro totalmente aperto alle nuove tendenze della moda italiana ed internazionale, al quale prenderanno parte anche giovani e talentuosi stilisti non ancora noti al grande pubblico. Un evento che guarda al futuro, dando spazio anche a chi avrebbe difficoltà ad ottenere visibilità importante. Delle caratteristiche che si sposano bene con la filosofia del contest #roadtogreen, per questo i suoi promotori hanno deciso di essere presenti.

#roadtogreen si rivolge a creativi e innovatori, invitati a presentare “opere green” inedite, ispirate ai valori della salvaguardia ambientale. Le categorie previste sono cinque: food; culture & nature; health; fashion & beauty; city, mobility & technology, ognuno può partecipare con la propria arte e le proprie idee, siano esse pitture, sculture, installazioni, video, disegni di abiti o abiti realizzati, plastici ecosostenibili, disegni, fotografie, progetti di eventi e altro. Il regolamento completo è consultabile sul sito http://roadtogreen2020.com.

Il vincitore, singolo o gruppo, sarà proclamato a Maggio 2019, nel corso del Forum La città del futuro e si aggiudicherà un Voucher Formativo, valido per una persona, per la partecipazione ad un “Corso Professional” presso l’Accademia del Lusso di Roma, oltre ad avere la possibilità di essere ospite del prossimo evento M.I.A. di luglio.

Nel 2018 a conquistare il cuore della giuria fu lo stilista Saverio Maggio, che realizzò un cappotto super glamour partendo da vecchi ombrelli rotti che, altrimenti, sarebbero stati gettati via.

Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di stimolare flussi creativi che portino a individuare idee e progetti volti a rendere il futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale e di alimentare il dibattito sulle tematiche green tra istituzioni, imprese, associazioni e privati cittadini.