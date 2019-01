Spazio: da domani a Bruxelles si discute la futura strategia europea

Domani al via a Bruxelles l’undicesima edizione della conferenza annuale sulla politica spaziale europea intitolata quest’anno “Space for Europe, European Space in the World“: la due giorni volgerà lo sguardo alle prossime sfide che attendono il settore spaziale europeo, individuare le priorità su cui investire così come le emergenze che lo Spazio può aiutare a fronteggiare, interrogarsi sulle prossime tappe dell’esplorazione umana, definire i passaggi per assicurare l’accesso autonomo dell’Europa allo Spazio. All’appuntamento sono attesi 1.200 partecipanti e 60 interventi di rappresentanti di istituzioni, enti del settore, operatori, industria.

Jan Worner, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, prenderà parte alla tavola rotonda sul tema “Strategia spaziale europea: un nuovo programma per il 2030”.