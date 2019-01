Torna #SpazioCinema con la proiezione del film ‘Arrival’

Torna la rassegna cinematografica #SpazioCinema dell’Agenzia Spaziale Italiana con la proiezione del film ‘Arrival’ il prossimo 25 gennaio 2019 presso l’auditorium della sede dell’ASI in via del Politecnico snc.

Arrival è un film del 2016 diretto da Denis Villeneuve basato sul racconto ‘Storia della tua vita’, scritto da Eric Heisserer, e ha come protagonisti Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. Dodici misteriose astronavi extraterrestri, soprannominate “gusci” da parte dei militari degli Stati Uniti, appaiono in tutta la Terra. Non è chiaro il motivo per cui siano arrivate o se vi sia una logica dietro la scelta dei luoghi dell’atterraggio.

L’evento è aperto al pubblico, fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala. L’ingresso è previsto per le ore 20.00 e l’inizio della proiezione alle ore 21.00. A seguire, come di consueto, dibattito con il critico cinematografico Marco Spagnoli ed un esperto dell’Agenzia.