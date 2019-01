Spazio, il capo Roscosmos: “La politica Usa è la causa dello stop alla mia visita”

Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitri Rogozin sostiene che vi sia “la rivalita’ tra il Congresso e Trump” dietro la decisione degli Usa di cancellare la sua visita oltreoceano prima in programma a febbraio.

“Si tratta di un elemento dell’antagonismo tra il Congresso e Trump. In questo caso particolare – ha detto Rogozin – siamo risultati vittime di questa rivalita’”. Il 4 gennaio la Nasa ha annunciato la cancellazione della visita negli Stati Uniti del capo di Roscosmos, fortemente criticata da alcuni senatori americani. Rogozin, vice premier fino allo scorso maggio, e’ sotto sanzioni Usa dal 2014 per la crisi in Ucraina.