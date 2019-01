Spazio, India: l’ISRO annuncia rinvio della missione lunare

L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale ha reso noto che la seconda missione lunare, inizialmente prevista per gennaio-febbraio, non sarà lanciata prima della fine di aprile.

Il presidente dell’Agenzia ha spiegato che devono essere ancora completati alcuni test, programmati per marzo-aprile.

Se il lancio della missione Chandrayaan-2 non sarà possibile nell’ultima settimana di aprile, verrà spostato a giugno.