Spazio: Luca Parmitano si prepara alla missione “Beyond” con la realtà virtuale

Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea si sta addestrando con la realtà virtuale in vista della missione Beyond, che avrà inizio a luglio di quest’anno.

AstroLuca è al lavoro nel Virtual Reality Laboratory del Johnson Space Center della NASA, a Star City vicino a Mosca, e all’European Astronaut Center di Colonia, per prepararsi alla missione di sei mesi.

Parmitano partirà alla volta della ISS con l’astronauta della Nasa, Andrew Morgan, e con il cosmonauta Roscosmos Alexander Skvortsov.

Durante la seconda parte della missione Parmitano sarà al comando della Stazione Spaziale, e diventerà il primo italiano e il terzo astronauta europeo a ricoprire questo ruolo.