Spazio, il direttore di Roscosmos: “La NASA spieghi perché non posso entrare in USA”

Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos, ha chiesto alla NASA di chiarire per quale motivo gli sia stato negato l’ingresso negli Stati Uniti in vista del viaggio in programma a febbraio.

“Sono pronto a ricevere Jim Bridenstine, capo della Nasa, in Russia. Dobbiamo discutere come convivere con questa situazione“, ha dichiarato Rogozin all’agenzia Tass.

La scorsa settimana Bridenstine ha spiegato al Washington Post che l’invito al collega sarebbe stato annullato su pressione di alcuni membri del Congresso.