Spazio, scienziato cinese: “La NASA vuole usare il nostro satellite Queqiao”

Lo scienziato a capo del team della missione lunare cinese Chang’e 4 ha rivelato che la NASA avrebbe chiesto il permesso di utilizzare la sonda e il satellite di trasmissione Quanqiao per il proprio progetto relativo al lato “nascosto” della Luna: lo riporta il South China Morning Post.

We Weiren, capo scienziato del progetto, ha spiegato che gli americani hanno avanzato la suddetta richiesta in occasione di una conferenza internazionale qualche anno fa.

Gli scienziati statunitensi avrebbero chiesto a Pechino di estendere la vita del satellite di trasmissione Queqiao per poterlo utilizzare.