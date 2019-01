SpazioCinema all’ASI: il 22 febbraio la proiezione di “Passengers”

Prosegue la rassegna cinematografica #SpazioCinema dell’Agenzia Spaziale Italiana con il film ‘Passengers‘ il prossimo 22 febbraio 2019 presso l’auditorium della sede dell’ASI in via del Politecnico snc.

Passengers è un film del 2016, diretto da Morten Tyldum ed interpretato da Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Il film racconta del viaggio interstellare lungo 120 anni che sta portando, a bordo dell’astronave Avalon, 5259 persone sottoposte a sonno criogenico verso la colonia Homestead II. Tutto sembra procedere senza intoppi, quando a causa di un malfunzionamento della nave spaziale Jim Preston (Chris Pratt), uno dei passeggeri, si risveglia con 90 anni di anticipo.

L’evento è aperto al pubblico, fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala. L’ingresso è previsto per le ore 20.00 e l’inizio della proiezione alle ore 21.00. A seguire, come di consueto, dibattito con Enrico Cavallini, Responsabile dell’Unità di Ricerca Scientifica dell’Agenzia, ed il critico cinematografico Marco Spagnoli.