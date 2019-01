È di Tolmezzo ed ha sessantanni lo speleologo rimasto ferito all’interno della Grotta Noè nella tarda mattinata di oggi: le squadre del Soccorso alpino e speleologico si sono recate all’interno della Grotta con due infermieri speleologi che hanno stabilizzato il ferito in attesa dell’arrivo del medico specializzato dalla Slovenia. L’uomo è precipitato sul fondo dall’Abisso ad una profondità di 50 metri dopo essere caduto da una altezza di 4 metri mentre si stava calando lungo la corda: non sembra presentare traumi alla spina dorsale e non è in pericolo di vita. La grotta è una dolina sprofondata a cielo aperto con una profondità massima di 50 metri ed un diametro di 80. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza. All’interno della Grotta si sono calati sette uomini tra tecnici e infermieri.