Studente morto a Parigi: precipitato da gru alta 45 metri

Sarebbe precipitato da una gru alta quarantacinque metri, situata in un cantiere di Parigi Alessio Vinci, 18 anni, lo studente universitario di Ventimiglia iscritto al primo anno di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino, trovato morto nella Capitale francese.

In un messaggio recapitato al nonno, col quale viveva, Alessio ha scritto che era stato “il nonno migliore e un grande esempio” per lui. Un messaggio che potrebbe essere ultimativo e che fa pensare possa trattarsi di suicidio ma troppi restano gli interrogativi da chiarire. Non si esclude, infatti, che il ragazzo possa essere stato indotto a togliersi la vita. Sul caso, comunque, stanno indagando le autorità transalpine in stretto contatto con quelle italiane e nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia.

“Me lo aveva presentato un parrocchiano e ero contento di aver conosciuto un piccolo genio – racconta don Domenico Orlando, vice parroco di San Nicola, a Ventimiglia -. Anch’io mi pongo delle domande e vorrei capire meglio cosa e’ successo”. Alessio viveva nel quartiere di Roverino con il nonno, essendo orfano di madre fin da piccolo. La polizia francese ha gia’ acquisito le telecamere della zona in cui si e’ consumata la tragedia per meglio ricostruire la vicenda e verificare l’eventuale presenza di terzi. Anche il cellulare del ragazzo sara’ analizzato.