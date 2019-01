La “Superluna di sangue” ha appena dato spettacolo in cielo: ecco tutte le eclissi lunari e solari che sarà possibile osservare nel 2019

La luna ci ha appena regalato un meraviglioso spettacolo con l’unica eclissi lunare totale del 2019. Milioni di persone in tutte il mondo si sono riunite sotto il cielo notturno per osservare la luna tingersi di rosso in un’affascinante “Luna di sangue” e apparire leggermente più grande e luminosa rispetto al solito trovandosi al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Questo le ha fatto guadagnare la definizione di “Superluna”. La prossima eclissi totale di luna visibile in tutte le sue fasi non si verificherà fino al 20 dicembre del 2029.

Tuttavia, se non ne avete ancora abbastanza, il 2019 ha molto in serbo per tutti coloro che adorano le osservazioni celesti con tanti eventi importanti. Nella fattispecie, per quanto riguarda le eclissi, dalla Superluna di sangue di oggi, 21 gennaio, all’eclissi solare totale di luglio, ecco i fenomeni solari e lunari da non perdere assolutamente nel 2019.

2 luglio: eclissi solare totale

Il 2 luglio, i residenti di Cile e Argentina potranno ammirare un’eclissi solare totale poco prima del tramonto. In altre località come Ecuador, Brasile, Uruguay e Paraguay si potrà osservare solo un’eclissi solare parziale. Un’eclissi solare totale si verifica quando la luna blocca l’intera vista del sole, lasciando visibile dalla Terra solo la corona. Anche se il sole è 400 volte più grande della luna in diametro, la luna sarà ad una distanza dalla Terra tale da farla apparire di diametro angolare leggermente maggiore rispetto a quello del sole, il che le darà le dimensioni relative necessarie per “oscurare” la nostra stella madre.

L’eclissi solare totale di luglio sarà relativamente lunga, durando quasi 2 minuti in alcuni posti. Secondo la NASA, l’eclissi solare totale più lunga del XXI secolo si è verificata nel luglio del 2009, durando 6 minuti e 39 secondi: è stata visibile in gran parte del Sud-Est asiatico. L’eclissi solare di luglio sarà l’ultimo evento di questo tipo fino al dicembre del 2020, quando un’altra eclissi solare totale sarà visibile su parti simili del Sud America.

16 luglio: eclissi lunare parziale

Il 16 luglio, gran parte d’Europa e dell’Asia, così come parti del Nord America, del Sud America e dell’Antartide, saranno in grado di osservare un’eclissi lunare parziale. Questo fenomeno si verifica quando la Terra si muove tra il sole e la luna ma i corpi non sono perfettamente allineati. Durante un’eclissi lunare parziale, la luna cade parzialmente nell’ombra proiettata dal nostro pianeta, lasciando solo una parte di sé visibile a noi sulla Terra. L’eclissi lunare parziale di luglio sarà l’ultima fino al novembre del 2021.

26 dicembre: eclissi solare anulare

Il giorno di Santo Stefano del 2019, i residenti dell’Europa orientale, di gran parte dell’Asia e dell’Africa settentrionale e occidentale saranno in grado di ammirare un “anello di fuoco” causato da un’eclissi solare anulare. Un’eclissi solare anulare si verifica quando la luna sembra coprire il centro del sole, lasciando visibili solo i bordi esterni e formando così il cosiddetto “anello di fuoco”. L’aggettivo anulare della definizione deriva dal latino “annulus”, che significa “anello”.

Ma qual è la differenza tra un’eclissi solare anulare e un’eclissi solare totale? Durante un’eclissi solare anulare, la luna è nel punto più distante della sua orbita intorno alla Terra. Questo significa che sembra essere più piccola nel cielo e quindi non copre completamente il sole, lasciando alla vista l’anello di fuoco, secondo la NASA. La prossima eclissi solare anulare avverrà nel giugno del 2020.

Ricordiamo, inoltre, che il 6 gennaio scorso, parti dell’Est asiatico e del Pacifico hanno assistito ad un’eclissi solare parziale. In un’eclissi solare totale, il sole è interamente oscurato dalla luna. Ma se l’allineamento tra sole, luna e Terra non è perfetto, si verifica un’eclissi solare parziale e solo parte del sole sarà bloccata dalla luna. L’eclissi del 6 gennaio è stata l’ultima di questo tipo fino all’aprile del 2022, quando un altro evento di questo tipo incanterà i residenti di parti del Sud America e dell’Antartide.