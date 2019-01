Tecnologia, aerei: la prossima sfida? Portare l’intelligenza artificiale alla guida dei velivoli

Il pilota automatico sarà presto il passato: la prossima sfida per i produttori di aerei è quella di portare l’intelligenza artificiale alla guida dei velivoli.

Lo scopo principale sarebbe “liberare i piloti dai compiti più banali e ripetitivi“, ha spiegato il Chief Technology Officer di Airbus, Grazia Vittadini, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Per i produttori come Airbus un posso importante in futuro sarà convincere le autorità di regolazione ad approvare questa tecnologia: “Spiegare l’intelligenza artificiale è una sfida dura per noi, soprattutto quando arriviamo al momento della certificazione di prodotto“.