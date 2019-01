TEDxTorino, Genius Ex Machina: 14 ospiti d’eccezione per il primo evento del 2019

La genialità va celebrata… e diffusa!

A 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci – pittore, scultore, matematico, architetto, filosofo e inventore straordinario – TEDxTorino dedica il suo primo e più importante appuntamento del 2019 all’eccezionalità del genio toscano.

Technology – Enterteinment – Design. Una sorta di “proto-TED rinascimentale”, Leonardo sembra incarnare perfettamente i valori dell’organizzazione no profit americana nata nella Silicon Valley nel 1984 con l’obiettivo di andare alla ricerca di “idee che meritano di essere diffuse” per condividerle.

Ma chi sono i Leonardo di oggi?

L’appuntamento per scoprirlo è domenica 10 febbraio alle ore 14 per un nuovo TEDxTorino: un mix di intraprendenza, tecnica, arte, scienza e poetica.

14 ospiti, ciascuno con una personale scintilla di genialità e con qualcosa di molto interessante da raccontare, 14 talenti che, come preziosi ingredienti mescolati insieme, si amalgamano per creare il moderno Da Vinci.

Ognuno di loro ha tra i 5 e i 14 minuti per presentarsi al pubblico, circa 250 persone, e parlare della propria idea, raccontare la propria esperienza, illustrare la propria scoperta. Innovativa, originale, controcorrente, unica.

Genius Ex Machina è il titolo dell’incontro. L’ispirazione è il mondo antico: nelle tragedie greche era la divinità a scendere sulla terra a risolvere le situazioni (Deus Ex Machina), oggi è la genialità che, diffondendosi, può davvero spiegare e cambiare le cose.

Tre i temi principali: scienza e tecnologia, capitale umano in azienda e discriminazione di genere. 1 fil rouge: l’uomo.

Proprio come per Leonardo, che con il suo Uomo Vitruviano rappresenta l’emblema della perfezione e simmetria, in tutti i discorsi dei 14 relatori la centralità sarà riservata all’uomo… e alla donna, ovviamente!

Sono 6, infatti, le donne speaker, tenaci, brillanti, creative, che a TEDxTorino dimostreranno che non ci sono “lavori da maschio” o “da femmina” e che la discriminazione di genere è da considerarsi sempre più obsoleta e riprovevole. Dalla robotica educativa all’ingegneria aereospaziale, passando per human data e bioelettronica, le relatrici renderanno semplici e alla portata di tutti argomenti all’apparenza distanti e poco comprensibili.

Si parlerà anche di mondo ibrido, in cui macchine e uomo interagiscono, levitazione magnetica per il trasporto urbano, case in cemento realizzate con stampa 3D e nuovi percorsi di medicina rigenerativa, sperimentando poi, in tempo reale, un “robot artistico” che interagirà con il pubblico in sala. Ecco come la tecnologia, concretamente a servizio dell’umanità, sta cambiando il presente e il futuro.

Un’era sempre più tecnologica che però non può fare a meno dell’uomo: si indagherà la crucialità del capitale umano, i nuovi modelli di business in azienda e la diversità come valore aggiunto, portatore di pensiero laterale, creatività e arricchimento, in un mondo a rischio di standardizzazione.

GLI OSPITI

MICHELA MURGIA

CHRIS BANGLE

ANDREA VACCARO

CHIARA GASTALDI

FRANCESCA SANTORO

OSVALDO DANZI

CARLO VENTURA

ALESSIA CLUSINI

VIVIANA PINTO

GUGLIELMO CARRA

IVAN ORTENZI

STEFANO CAMERA

ALESSANDRO INVERNIZZI

FILOMENA FERRARA

A condurre l’evento una presentatrice d’eccezione: Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva.

Con questa edizione TEDxTorino dà il via a un’importante collaborazione con GiovedìScienza, l’appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche.

TEDxTorino è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Genius ex Machina si avvale della collaborazione di Unicredit e FPT Industrial per la prima volta main partner e del contributo di Synestesia, Teoresi, Juventus, Wins – World International School of Torino e Confcooperative.

TEDxTorino Genius Ex Machina è inserito nel programma di iniziative, coordinate dalla Città di Torino, per ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. #disegnareilfuturo #leonardoatorino leonardoatorino.it visitpiemonte.com.