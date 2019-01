Telefonia, Tar: i Ministeri informino sui rischi per salute e ambiente

I Ministeri dell’Ambiente e della Salute, “ciascuno per il proprio ambito di competenza“, dovranno provvedere “ad adottare una campagna informativa, rivolta all’intera popolazione, che ha ad oggetto la individuazione delle corrette modalita’ d’uso degli apparecchi di telefonia mobile (cellulari e cordless) e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad uso improprio di tali apparecchi“: questa la decisione della terza sezione quater del Tar del Lazio che, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dall’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog, ha stabilito che “questa campagna di informazione ed educazione ambientale dovra’ essere attuata nel termine di sei mesi dalla notifica del presente atto“.