Salute: alcune terapie ormonali in menopausa potrebbero aumentare il rischio trombosi

Una ricerca pubblicata sul British Medical Journal (BMJ) ha rilevato che le donne che seguono alcuni tipi di terapie ormonali sostitutive per alleviare i sintomi della menopausa potrebbero incorrere in un rischio maggiore di coaguli di sangue o trombosi venosa profonda.

La Terapia Ormonale Sostitutiva è una terapia a base di ormoni, il cui scopo è alleviare alcuni disturbi tipici della menopausa come vampate di calore, sudorazioni notturne, variazioni di umore.

I ricercatori dell’Università di Nottingham hanno analizzato i registri delle prescrizioni di 80mila donne di età compresa tra 40 e 79 anni che avevano sviluppato coaguli di sangue e li hanno confrontati con dati relativi a 390mila donne che non ne avevano avuti: si è così scoperto che l’assunzione orale di compresse contenenti estrogeni di origini equine corrispondeva, ogni anno, a 9 casi di trombosi venosa profonda in più per ogni 10mila donne. Il team di esperti ha però precisato che i risultati non implicano che le donne debbano smettere improvvisamente di seguire la terapia ormonale prescritta, ma che debbano chiedere informazioni al proprio medico.