Terremoti e frane: arriva la “radiografia” di Istat e Casa Italia

Terremoti, frane, alluvioni, stato degli edifici, Comune per Comune: da Istat e Casa Italia arriva una vera e propria “radiografia” dei rischi naturali che incidono sul territorio italiano: Tutte le informazioni possibili sono state aggiornate al 30 giugno 2018. L’obiettivo, spiegano l’Istituto di Statistica e il Dipartimento della Presidenza del Consiglio che si occupa della sicurezza del Paese in caso di rischi naturali, “è quello di fornire informazioni di qualità in grado di restituire una visione di insieme sui rischi di esposizione a Terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni“.