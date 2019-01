Il progetto denominato “I nonni come fattore di potenziamento della comunita’ educante” è promosso da Auser, in collaborazione con il Comune di Norcia, e finanziato dalla fondazione “Con i bambini”.

Continuano i progetti per la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto in Centro Italia. Si aprono a Norcia gli spazi educativi e laboratoriali per bambine e bambini da tre a sei anni, luoghi pensati come supporto per le famiglie.

article

1209244

MeteoWeb

Terremoto: a Norcia spazi educativi per i bambini

Continuano i progetti per la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto in Centro Italia. Si aprono a Norcia gli spazi educativi e laboratoriali per bambine e bambini da tre a sei anni, luoghi pensati come supporto per le famiglie. Il progetto denominato “I nonni come fattore di potenziamento della comunita’ educante” è promosso da Auser,

http://www.meteoweb.eu/2019/01/terremoto-a-norcia-spazi-educativi-per-i-bambini/1209244/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/11/norcia.jpg

Norcia,terremoto

NEWS