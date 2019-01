Terremoto in Belice: ricostruzione incompleta, il 15 gennaio la protesta davanti Montecitorio 

A 51 anni di distanza dal terremoto che portò morte e distruzione nella Valle del Belice, la ricostruzione in alcuni paesi non è ancora ultimata: per tale motivo il Consiglio comunale di Santa Margherita di Belice, nel giorno dell’anniversario del sisma (il 15 gennaio), si riunirà a Roma, in Piazza Montecitorio.

Un’iniziativa simbolica, che vuole rappresentare una protesta formale nei confronti del Parlamento per la mancata previsione di somme, all’interno dell’ultima legge di Bilancio, necessarie al completamento della ricostruzione.