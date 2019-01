Terremoto Catania: 60 richieste di sopralluogo a Trecastagni, danni a case e case rurali

Una sessantina le richieste di sopralluogo inoltrate dai cittadini di Trecastagni (Catania) al Centro operativo comunale attivo nel Comando dei vigili urbani dopo il terremoto del 26 dicembre scorso, che ha provocato danni a strade e case del paese confinante con Zafferana Etnea.

Dopo i primi sopralluoghi effettuati, una sola abitazione è stata dichiarata inagibile e la famiglia che vi abitava è stata sistemata in una struttura ricettiva di Zafferana Etnea. Danni rilevanti alle strade e a molti immobili rurali sono stati rilevati in prossimità di Monte Ciciriello. In via Ronzini sono collassate alcune parti del manto stradale e sono crollati i muretti di contenimento causando disagi a numerose famiglie che vivono in zona.

A rendere noti i dati dell’attività del Centro operativo comunale è la senatrice del Movimento 5 Stelle di Trecastagni, Tiziana Drago.