Terremoto in Romagna, l’esperto: “E’ l’ennesima scossa di avvertimento, se lo ignoriamo ciò che accadrà sarà colpa nostra”

Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte tra il 14 e il 15 gennaio. La scossa, in base ai dati ufficiali dell’INGV, è stata di magnitudo 4.6 con epicentro sulla costa di Ravenna, molto vicino all’area in cui sorge Mirabilandia. Si è verificata a 25km di profondità ed è stata avvertita in tutto il Nord Italia e su gran parte del Centro. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in Veneto, nelle Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. In merito all’evento si è espresso attraverso la propria pagina Facebook, il professor Antonio Moretti, geologo dell’università dell’Aquila.

“Immagino che qualcuno si stia preoccupando – si legge nel post di Moretti, esperto di storia dei terremoti -, così cercherò di dargli un senso (al terremoto nel Ravennate, ndr) nel quadro sismico italiano. Nella mappa sono riportati i fuochi di tutti i terremoti con magnitudo superiore a 3 localizzati in crosta profonda (15>h>35) degli ultimi 20 anni. In prima approssimazione descrivono una specie di arco attorno all’area tirrenica-tosco-laziale ed indicano la zona di flessura, o di “piegamento” della placca litosferica padana (a N) ed adriatica (ad E) sotto l’Appennino. Anche il recente terremoto del ravennate fa parte di questa famiglia. Geologicamente ci rivelano una volta di più che il processo di subduzione della crosta padano-adrica, dovuto alla spinta africana da Sud verso Nord contro la Penisola, è ancora attivo. Sappiamo che questa spinta si traduce in una costante “crescita” della catena appenninica con tutti i fenomeni morfogenetici e sismogenetici associati”.