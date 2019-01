Terremoto Romagna: domani niente scuole chiuse a Ravenna

Scuole aperte domani a Ravenna. Lo annuncia il Comune, mentre gli uffici stanno concludendo le verifiche sugli edifici dopo il terremoto della notte. I riscontri, dai tecnici comunali e dai gestori delle strutture private, sono positive, motivo per cui il sindaco Michele De Pascale ha preso questa decisione.

“Qualora dalle ultime verifiche in corso emergessero situazioni particolari relative a singole scuole, ne verrà data puntuale comunicazione”, spiega l’amministrazione.

Parallelamente ai controlli nelle scuole, i tecnici hanno fatto quelli sui ponti e sull’edilizia vincolata di competenza del Comune: la verifica sui ponti ha interessato 35 strutture e non sono stati rilevati particolari criticità che comportino l’adozione di provvedimenti specifici. Per quanto riguarda l’edilizia vincolata, sono stati rilevati “alcuni elementi che necessitano di essere monitorati ma non di rilevante criticità”.