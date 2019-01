Terremoto Romagna: Borrelli a Ravenna, “qualche lesione ma la situazione è sotto controllo”

A seguito del terremoto registrato stanotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, si è recato a Ravenna, dove ha incontrato il sindaco, per fare il punto della situazione presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) allestito nella sede della Polizia municipale.

“La situazione è sotto controllo,” ha spiegato Borrelli, complimentatosi per la prontezza dei controlli, in particolare nelle scuole, negli ospedali e nei punti sensibili. “Si e’ avuta qualche lesione nei palazzi piu’ vecchi della citta’, ma la situazione e’ sotto controllo“. Un ringraziamento è stato espresso nei confronti di “sindaci e popolazione per senso civico e preparazione dimostrati nelle ore calde dell’evento“.

“Sappiamo che questo e’ un territorio con rischiosita’ sismica. Come noto, non si possono fare previsioni per eventuali ulteriori scosse e tuttavia gli eventi successivi alla prima scossa ci confortano“.

Per quanto riguarda il patrimonio artistico della città, il soprintendente Giorgio Cozzolino ha confermato che “le prime verifiche ai monumenti Unesco sono state positive“.