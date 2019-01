Consorzio Thales Alenia Space e Maxar: importante milestone per la costellazione in orbita bassa Telesat LEO

Thales Alenia Space, Jv tra Thales 67% e Leonardo 33%, e SSL, una società Maxar Technologies (NYSE: MAXR; TSX: MAXR), hanno completato un’ importante milestone per la costellazione in orbita bassa Telesat LEO. Il successo di questa milestone – Systems Readiness Review (SRR) – del consorzio, che stabilisce l’idoneità del sistema, dimostra l’aumento dell’attenzione per la progettazione del sistema di comunicazione globale di Telesat e sottolinea l’accordo delle tre aziende leader dell’ industria satellitare sulle innovazioni chiave che permetteranno a Telesat LEO di fornire prestazioni straordinarie e competitive.

Come annunciato precedentemente, Telesat ha selezionato il consorzio Thales Alenia Space / Maxar Technologies, proprietaria di SSL e MDA, come uno dei due contractor per la fase di progettazione del suo sistema LEO. Il consorzio, guidato da Thales Alenia Space, sta progettando un sistema end-to-end, inclusi satelliti, gateway, terminali utenti finali, centrali operative e rete di terra.

La progettazione dei satelliti di Telesat LEO, proposta dal consorzio Thales Alenia Space / Maxar, si basa sulla combinata e comprovata esperienza delle società congiunte, sulla loro capacità industriale e su una struttura di fornitori solida nel campo dei sistemi satellitari per telecomunicazioni interamente integrati, inclusa la progettazione del payload dell’antenna, l’elaborazione a bordo, link inter-satellitari ottici e produzione di satelliti LEO. Il successo di questa milestone è il risultato del lavoro congiunto dei team in Francia, Stati Uniti e Canada che hanno affidato questa attività ai talenti migliori del consorzio.

“Il nostro consorzio sta applicando le più recenti tecnologie per ottimizzare le prestazioni del network e per assicurare che la progettazione della costellazione sia la migliore per il raggiungimento degli obiettivi di Telesat. Il team, composto da ingegneri specializzati sia di Thales Alenia Space che di SSL di Maxar, sta sviluppando soluzioni innovative e il consorzio sta completando una milestone dopo l’altra – ha dichiarato Martin Van Schaik, Vicepresidente Senior Vendite e Marketing di Thales Alenia Space – Thales Alenia Space è l’industria leader nel mercato delle costellazioni in orbita MEO e LEO e siamo davvero emozionati per questa nuova costellazione che apporterà un livello di capacità e di flessibilità nei servizi a banda larga in tutto il mondo”.

“Il consorzio Thales Alenia Space e SSL di Maxar ha fatto grandi progressi nello sviluppo di soluzioni innovative per la costellazione Telesat” – ha dichiarato Dario Zamarian, Presidente del Gruppo SSL. – “Il completamento di questa milestone è un risultato significativo e dimostra il successo della nostra collaborazione con Thales Alenia Space e il valore dei nostri attività SSL e MDA. Insieme realizziamo soluzioni integrate che offrono vantaggi competitivi agli operatori satellitari come Telesat e aiutano a costruire un mondo migliore”.