Tokyo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

La città di Tokyo ha scelto di essere presente alla prossima edizione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in scena dal 10 al 12 febbraio negli spazi di Fieramilanocity. La rappresentanza dell’ente del turismo della città incontrerà, nella cornice della famosa fiera di settore meneghina, addetti ai lavori e consumatori interessati a scoprire tutto il meglio della capitale del Sol Levante.

All’orizzonte sono molte le novità per Tokyo fra cui spiccano, a livello urbanistico, le continue trasformazioni cittadine dei quartieri più conosciuti; ad esempio quello diShibuya, tanto per fare un nome, che nel corso dei prossimi mesi subirà trasformazioni radicali diventando ancora più bello e interessante per i viaggiatori. Dal punto di vista degli eventi, riflettori puntati sulla città nipponica a partire dal prossimo settembre per la Rugby World Cup che farà da apripista ad un altro evento mondiale che terrà gli occhi del mondo puntati su Tokyo, le Olimpiadi del 2020. Oltre a questi importanti appuntamenti, il calendario cittadino lascia solo l’imbarazzo della scelta; si alternano infatti nel corso dell’anno eventi e appuntamenti dedicati a enogastronomia, cultura, natura, sport, cinema e molto altro.

Oltre 13 milioni di abitanti, 23 quartieri centrali, uno skyline in continua trasformazione, zone montuose, arcipelaghi subtropicali – di cui uno, Ogasawara, Patrimonio Unesco – un panorama gourmet ineguagliabile e una rete di trasporti efficiente e pratica: tutto questo è Tokyo, città dove tradizione e innovazione formano un continuum. TokyoTokyo where Old meets New riassume al meglio questa compenetrazione di anime che rendono la città unica nel suo genere. Per saperne di più su questa magnifica destinazione, sempre più in voga, e pianificare un viaggio, Tokyo aspetta i visitatori a BIT (Padiglione 4 – stand D99).